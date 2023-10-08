В США «тысячи» дешёвых Android TV оказались заражены бэкдором Triada

Милисик опубликовал данные, согласно которым приставки были заражены прямо «из коробки». Впоследствии несколько других специалистов подтвердили его слова. А на этой неделе своё исследование начала компания Human Security, специализирующаяся на кибербезопасности.

Оказалось, что заражённые устройства связаны скрытой и взаимосвязанной сетью мошеннических схем. Исследователи Human Security обнаружили семь приставок Android TV и один планшет с установленными бэкдорами. Были обнаружены признаки заражения 200 различных моделей Android-устройств. Обнаруженные устройства находятся у частных пользователей, на предприятиях и в школах по всей территории США. Между тем Human Security заявляет, что её специалисты также пресекли мошенничество с рекламой, связанной с обнаруженной схемой, когда пользователь собирался перевести злоумышленникам деньги.