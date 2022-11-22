В США в суд подали на Минздрав из-за слежки

В США в суд подали на Минздрав из-за слежкиНа смартфоны американцев тайно устанавливали специальное приложение
В штате Массачусетс местные жители подали в суд на региональное Министерство здравоохранения с обвинением в слежке под предлогом пандемии COVID-19.
Во время пандемии Минздрав Массачусетса устанавливал на смартфоны граждан Android-приложение MassNotify для отслеживания людей с подозрением на коронавирус. Но когда ковидные ограничения были сняты, оказалось, что удалить это приложение невозможно. После удаления, MassNotify снова автоматически устанавливалось на устройстве.
В связи с этим некоммерческая организация по защите гражданских прав NCLA (New Civil Liberties Alliance) подало на Минздрав штата в суд. По словам правозащитников, ведомство вступило в сговор с Google и тайно установило приложение для отслеживания людей на смартфоны более 1 млн пользователей.
Минздраву Массачусетса, аналитикам Google, разработчикам приложений и другим лицам передавались конфиденциальные данные пользователей: IP-адрес, номера телефонов, контакты, электронная почта, личные данные, местоположение и передвижение.
При этом приложение устанавливалось на смартфоны американцев без их согласия и какого-либо информирования.
«Это наглое пренебрежение гражданскими свободами, это нарушает Конституцию США, законы штата Массачусетс о компьютерных преступлениях, меры государственной и федеральной защиты и конфиденциальность пользователей Android. Это должно прекратиться немедленно», — говорится в иске.