В США в суд подали на Минздрав из-за слежки

Во время пандемии Минздрав Массачусетса устанавливал на смартфоны граждан Android-приложение MassNotify для отслеживания людей с подозрением на коронавирус. Но когда ковидные ограничения были сняты, оказалось, что удалить это приложение невозможно. После удаления, MassNotify снова автоматически устанавливалось на устройстве.

В связи с этим некоммерческая организация по защите гражданских прав NCLA (New Civil Liberties Alliance) подало на Минздрав штата в суд. По словам правозащитников, ведомство вступило в сговор с Google и тайно установило приложение для отслеживания людей на смартфоны более 1 млн пользователей.

Минздраву Массачусетса, аналитикам Google, разработчикам приложений и другим лицам передавались конфиденциальные данные пользователей: IP-адрес, номера телефонов, контакты, электронная почта, личные данные, местоположение и передвижение.

При этом приложение устанавливалось на смартфоны американцев без их согласия и какого-либо информирования.

«Это наглое пренебрежение гражданскими свободами, это нарушает Конституцию США, законы штата Массачусетс о компьютерных преступлениях, меры государственной и федеральной защиты и конфиденциальность пользователей Android. Это должно прекратиться немедленно», — говорится в иске.