В США владелец угнанной машины нашёл злодея с помощью Apple AirTag и застрелил его

В США владелец угнанной машины нашёл злодея с помощью Apple AirTag и застрелил егоТолком не разобравшись, кто это
У жителя штата Техас угнали фургон, но мужчина смог быстро отследить автомобиль с помощью геометок Apple AirTag. Эти устройства передают на смартфон владельца координаты места, где фактически находятся.
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Эти метки были установлены в угнанном фургоне. Вместе с двумя родственниками мужчина отправился в указанное AirTag место. Фургон был припаркован возле городского торгового центра и в нём находился незнакомец.
В ходе перепалки с вероятным угонщиком один из родственников автовладельца выхватил ружьё, с которым прибыл на место, и расстрелял сидевшего в машине, в результате чего тот умер. Всё это произошло до вызова полиции. Позже стрелявший утверждал, что заметил у сидевшего в фургоне пистолет, что и спровоцировало его реакцию.
Впоследствии прибывший на место трагедии офицер полиции города Сан-Антонио Ник Солиз объявил о начале расследования и призвал граждан не позволять себе такое самоуправство.
«Если вашу машину угнали, это очень печально, но, пожалуйста, не нужно брать это дело в свои руки», — подчеркнул офицер.