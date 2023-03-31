В США владелец угнанной машины нашёл злодея с помощью Apple AirTag и застрелил его

Эти метки были установлены в угнанном фургоне. Вместе с двумя родственниками мужчина отправился в указанное AirTag место. Фургон был припаркован возле городского торгового центра и в нём находился незнакомец.

В ходе перепалки с вероятным угонщиком один из родственников автовладельца выхватил ружьё, с которым прибыл на место, и расстрелял сидевшего в машине, в результате чего тот умер. Всё это произошло до вызова полиции. Позже стрелявший утверждал, что заметил у сидевшего в фургоне пистолет, что и спровоцировало его реакцию.

Впоследствии прибывший на место трагедии офицер полиции города Сан-Антонио Ник Солиз объявил о начале расследования и призвал граждан не позволять себе такое самоуправство.

«Если вашу машину угнали, это очень печально, но, пожалуйста, не нужно брать это дело в свои руки», — подчеркнул офицер.