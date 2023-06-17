В США VR-гарнитуру от Цукерберга разрешат использовать детям

Дети с 10 лет смогут зарегистрировать профиль, но при помощи родителей, и будут получать только соответствующий возрасту контент. Рекламы в таких профилях не будет вообще.

Родители смогут контролировать, какие приложения и игры установлены в профиле, и в случае появления нежелательного контента, смогут его блокировать. Такой интерфейс должен появиться в гарнитурах Quest 2 и Quest 3 в течение 2023 года, конкретная дата пока неизвестна.

Также разработчики пообещали добавить в детский профиль настройки ограничений по времени использования гарнитуры.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.