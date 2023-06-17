В США VR-гарнитуру от Цукерберга разрешат использовать детям

В США VR-гарнитуру от Цукерберга разрешат использовать детямВозраст снизят с 13 до 10 лет
Компания Meta* (запрещённая в России и признанная экстремистской) снизит возраст для использования детьми VR-гарнитуры Quest 2 и Quest 3. Возрастное ограничение будет снижено с 13 до 10 лет.
Дети с 10 лет смогут зарегистрировать профиль, но при помощи родителей, и будут получать только соответствующий возрасту контент. Рекламы в таких профилях не будет вообще.
Родители смогут контролировать, какие приложения и игры установлены в профиле, и в случае появления нежелательного контента, смогут его блокировать. Такой интерфейс должен появиться в гарнитурах Quest 2 и Quest 3 в течение 2023 года, конкретная дата пока неизвестна.
Также разработчики пообещали добавить в детский профиль настройки ограничений по времени использования гарнитуры.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.