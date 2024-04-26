В США взлетела популярность «христианского» порнофильтра Covenant Eyes

Это «христианское» приложение для отслеживания сёрфинга близких и любых подотчётных пользователей в интернете. В случае открытия порносайтов Covenant Eyes отправляет избранным контактам, кто следит, соотвествующие уведомления.

Джонсон рассказал это в рамках выступления в контексте войны с технологиями. Он рассказал, что пользуется Covenant Eyes вместе с 17-летним сыном, и с гордостью отметил, что отслеживает интернет-активность сына в отношении порноресурсов, а сын — его.

«Мы с ним получаем отчёт обо всех посещениях, которые есть на наших устройствах, раз в неделю. Если появляется что-то нежелательное, ваш партнёр по подотчётности получит немедленное уведомление. Я с гордостью сообщаю вам, что мой сын получил чистый лист», — подчеркнул политик.

Но его выступление подверглось достаточно жёсткой критике, в том числе со стороны профессиональных сексологов. Так, психолог и клинический сексолог Ана Сьерра обвинила Джонсона в желании контролировать, а не воспитывать, потому что, по её мнению, этот человек не понимает природы и существа сексуальности.