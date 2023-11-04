В США зашкаливает количество автоугонов: людям начали бесплатно раздавать AirTag

В течение нескольких месяцев в городе будут проведены мероприятия, на которых жители получат устройства. Представители городского департамента полиции подключат метки к автомобилям и зарегистрируют их в iPhone.

В случае угона автомобиля владелец сможет обратиться в полицию с данными из приложения Apple FindMy, благодаря чему поиск кратно ускорится.

«Мы вооружаем жителей технологиями, которые позволят бороться с этими преступлениями, возвращать транспортные средства и привлекать людей к ответственности. Мы будем продолжать использовать все инструменты, которые у нас есть, и добавлять новые инструменты, чтобы обеспечить безопасность нашего города», — заявила мэр.