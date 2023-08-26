В Starbucks может появиться по-настоящему бесконтактная оплата: только по имени

Уведомления с упоминанием новой функции появились в приложении Starbucks в США. Прежде всего, возможный функционал направлен на быстрое обслуживание сквозного трафика — людей, приезжающих в кофейни на автомобилях и заказывающих кофе и десерты, не выходя из машины.

Для скорости обслуживания и удобства пользователей, и, разумеется, прибыли компания предложит клиентам регистрацию в программе лояльности, участники которой будут определяться по геолокации цифрового кошелька, открываемого в личном кабинете. Для оплаты заказа будет достаточно только имени.

Но пока технология тестируется в отдельных кофейнях. Руководство Starbucks ещё не знает, заработает ли этот функционал в полной мере, и вообще, будет ли когда-либо реализован.