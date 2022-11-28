В «Статусах» в WhatsApp появится новая возможность

Первыми нововведение обнаружили наши коллеги из WABetaInfo. Они же рассказали, что в будущих версиях мессенджера можно будет публиковать в статусах голосовые сообщения. На первом этапе речь будет идти лишь о 30-секундных отрывках аудио.

Пользователи также смогут настраивать, каким именно контактам будет отображаться соответствующий статус. Прямо сейчас такую возможность тестируют как на Android, так и на iOS.

Напомним, что ранее в WhatsApp внедрили функцию проведения опросов в чатах. Причём возможность их создания распространяется как на групповые, так и на личные чаты. Воспользоваться новой функцией можно нажав на кнопку вложений, а затем найдя в открывшемся меню «Опрос».