В «Статусах» в WhatsApp появится новая возможность

В «Статусах» в WhatsApp появится новая возможностьДоступна она будет и на Android, и на iOS
Свежая бета-версия WhatsApp показала, что в компании активно работают над расширением функционала «Статусов».
Фото: WhatsApp
Первыми нововведение обнаружили наши коллеги из WABetaInfo. Они же рассказали, что в будущих версиях мессенджера можно будет публиковать в статусах голосовые сообщения. На первом этапе речь будет идти лишь о 30-секундных отрывках аудио.
Пользователи также смогут настраивать, каким именно контактам будет отображаться соответствующий статус. Прямо сейчас такую возможность тестируют как на Android, так и на iOS.
Напомним, что ранее в WhatsApp внедрили функцию проведения опросов в чатах. Причём возможность их создания распространяется как на групповые, так и на личные чаты. Воспользоваться новой функцией можно нажав на кнопку вложений, а затем найдя в открывшемся меню «Опрос».