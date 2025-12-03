В «Телефоне» на Android появится пометка «Срочный вызов»

Также будет возможность «Остаться в группе» или «Покинуть группу». Если пользователь решит выйти, сможет заблокировать номер, с которого его добавили, и перед выходом сообщить о нём как о спаме.

Кроме того, функция Circle to Search позволяет выделять подозрительные сообщения, чтобы проверить, являются ли они мошенническими. В ИИ-обзоре для подтверждения выводов будет использоваться информация из Сети. Например, в сводке от Gemini может быть указано, что «гарантированная высокая доходность» часто указывает на потенциальное мошенничество, и пользователю может быть рекомендовано не делиться личной информацией, не вкладывать деньги и не переходить по каким-либо ссылкам, связанным с сообщением.