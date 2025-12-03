В «Телефоне» на Android появится пометка «Срочный вызов»И будет усилена безопасность
При вызове сохранённого контакта появится сообщение «Отметить вызов как срочный?», после чего появится карточка с кнопкой «Уведомить». После отправки статус изменится на «Уведомлено». И когда контакт будет вызывать, на экране входящего вызова появится оповещение «Это срочно!».
В «Сообщениях» появится удобный способ выйти из групповых чатов и сообщить о них, если пользователь получил приглашение с неизвестного номера. Над текстовым полем появится предупреждающая карточка: «Вас добавил неизвестный отправитель». В ней будет отображаться номер и общее количество участников чата. В сообщениях также будет указано, участвует ли в разговоре кто-то из контактов, а также ссылка на «советы по групповой безопасности».
Также будет возможность «Остаться в группе» или «Покинуть группу». Если пользователь решит выйти, сможет заблокировать номер, с которого его добавили, и перед выходом сообщить о нём как о спаме.
Кроме того, функция Circle to Search позволяет выделять подозрительные сообщения, чтобы проверить, являются ли они мошенническими. В ИИ-обзоре для подтверждения выводов будет использоваться информация из Сети. Например, в сводке от Gemini может быть указано, что «гарантированная высокая доходность» часто указывает на потенциальное мошенничество, и пользователю может быть рекомендовано не делиться личной информацией, не вкладывать деньги и не переходить по каким-либо ссылкам, связанным с сообщением.
Эта функция позволит просматривать потенциально подозрительные сообщения без необходимости переключаться между приложениями и будет работать в любом чате.
Когда этот функционал выйдет, не уточняется, как и нет списка моделей, которые получат новые функции в первую очередь.