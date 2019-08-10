В Telegram добавили "беззвучные" сообщения и анимированные эмодзи

Еще одна потрясающее нововведение — это миниатюры видео и метки времени. Когда вы просматриваете видео, оно показывает миниатюру, благодаря которой вы понимаете, в каком именно месте на видео вы находитесь. Кроме того, если вы добавите метку времени к сообщению с видео, то клик по этой метке перекинет вас прямиком именно к этой метке на отправленном видео.

Новое обновление также приносит и анимированные смайлики. ❤️, 👍, 😒 и 😳 теперь будут анимированными, если отправить их отдельным сообщением. А смайлик ❤️ вообще будет вызывать вибрацию устройства, как будто у смартфона бьется собственное сердце.