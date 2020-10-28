В Telegram добавили эмодзи с озвучкой

На момент написания материала, со звуковым эффектом можно отправить два эмодзи: гроб и хэллоуинскую тыкву. Для того, чтобы напугать собеседника, достаточно лишь отправить ему один из этих эмодзи, не сопровождая его при этом текстом. Стоит отметить, что команда разработчиков подумала о тех, кто не любит получать какие-либо звуковые уведомления, а потому функция не работает, если смартфон собеседника находится в беззвучном режиме.