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В Telegram добавили эмодзи с озвучкой
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Близится праздник Хэллоуин, а это значит, что все больше компаний будут проявлять тематические активности. Вот и мессенджер Telegram не остался в стороне, добавив в приложение эмодзи с озвучкой.
На момент написания материала, со звуковым эффектом можно отправить два эмодзи: гроб и хэллоуинскую тыкву. Для того, чтобы напугать собеседника, достаточно лишь отправить ему один из этих эмодзи, не сопровождая его при этом текстом. Стоит отметить, что команда разработчиков подумала о тех, кто не любит получать какие-либо звуковые уведомления, а потому функция не работает, если смартфон собеседника находится в беззвучном режиме.
Пока что звуковые эмодзи работают лишь в мобильной версии Telegram — версия для Windows и macOS лишена этой фишки. Но, скорее всего, ближе ко дню празднования Хэллоуина (31 октября), команда разработчиков выпустит свежее обновление, которое добавит неожиданные звуки и в десктопные версии мессенджера.