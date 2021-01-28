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В Telegram добавят возможность переноса чатов из WhatsApp

На фоне недовольств пользователей новой политикой WhatsApp
Вчера Telegram выпустил очередное обновление, в котором появилась довольно удобная функция - возможность переноса чатов из WhatsApp и других мессенджеров. Вскоре нововведение было удалено, однако появление этой опции в программе - дело времени.

Отметим, что обновление было выпущено в iOS App Store к приложению версии 7.4. В нем упоминалась возможность перенести чаты из WhatsApp, Line, KakaoTalk и других программ. Для переноса частов из WhatsApp, нужно будет в чате с пользователем перейти во вкладку “Еще”, выбрать “Экспорт чата” и дождаться окончания генерирования ZIP-файла. Впоследствии этот файл можно будет перенести в Telegram, уточнив, с каким контактом или группой его необходимо связать. Примечательно, что импортированные сообщения будут синхронизироваться сразу у двух пользователей.

Примечательно, что работа над нововведением началась сейчас, на фоне недовольства некоторых пользователей по поводу новой политики конфиденциальности WhatsApp. Словом, в то время, когда пользователи начали искать альтернативу WhatsApp.

Автор: Лилик Ми