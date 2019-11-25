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В Telegram могут начать удалять пиратские файлы из-за российских правообладателей
Представители мессенджера пока молчат
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) выступила с жалобой в адрес администрации мессенджера Telegram в связи с распространением на площадке пиратского контента в более чем 170 каналах. Общую сумму аудитории, имеющую доступ к незаконному контенту, ассоциация оценила в “несколько миллионов человек”. И если компания Павла Дурова не пойдет навстречу, правообладатели общими усилиями намерены добиться своего через обращение в Торговую палату и Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
По словам главы ассоциации Максима Рябыко, он уже направил администрации Telegram письмо, в котором предложил сотрудничество. Так, глава АЗАПИ предложил команде мессенджера внедрить технологию “цифрового отпечатка”, с помощью которого можно будет следить за тем, легальный ли контент загружают пользователи на площадку. По словам Рябыко, его письмо на данный момент остается без ответа со стороны Telegram.
И в случае, если проект Павла Дурова в конечном итоге все же откажется от предложения внедрить цифровой отпечаток, ассоциация намерена обратиться в Торговую палату США и прочие ведомства, способные повлиять на изменение принятого решения со стороны Telegram.