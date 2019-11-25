В Telegram могут начать удалять пиратские файлы из-за российских правообладателей

По словам главы ассоциации Максима Рябыко, он уже направил администрации Telegram письмо, в котором предложил сотрудничество. Так, глава АЗАПИ предложил команде мессенджера внедрить технологию “цифрового отпечатка”, с помощью которого можно будет следить за тем, легальный ли контент загружают пользователи на площадку. По словам Рябыко, его письмо на данный момент остается без ответа со стороны Telegram.

И в случае, если проект Павла Дурова в конечном итоге все же откажется от предложения внедрить цифровой отпечаток, ассоциация намерена обратиться в Торговую палату США и прочие ведомства, способные повлиять на изменение принятого решения со стороны Telegram.