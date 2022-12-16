В Telegram мошенники начали «разводить» пользователей участием в конкурсах для помощи знакомым

Мошенники начали предлагать пользователям ссылки на фейковые конкурсы, участие в которых якобы поможет детям их знакомых. При переходе по предложенным, на самом деле фишинговым ссылкам, мошенники получают доступ к аккаунту жертвы в Telegram.

Как только злоумышленники получают контроль над аккаунтом жертвы, начинают использовать контакты этого человека для той же схему, на которую попался он.

При этом эксперты отмечают, что раньше подобных схем «развода» в Telegram не было. Отмечается, что ссылки на сайты, которые присылают мошенники, могут содержать программное обеспечение, скачивание которого может привести к непредвиденным последствиям.