В Telegram можно будет копировать текст с картинок

Приложение сможет распознавать текст с возможностью копирования. Пока новая функция будет доступна владельцам устройств на iOS и MacOS.

«Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», — подчеркнул Лобушкин в своём Telegram-канале.