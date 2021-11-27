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В Telegram можно будет копировать текст с картинок

Но только на устройствах Apple
В ближайших версиях Telegram появится функция распознавания текста на изображениях. Об этом сообщил PR-специалист мессенджера Георгий Лобушкин.
В Telegram можно будет копировать текст с картинок

Приложение сможет распознавать текст с возможностью копирования. Пока новая функция будет доступна владельцам устройств на iOS и MacOS.

«Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», — подчеркнул Лобушкин в своём Telegram-канале.

Источник: Мойка78
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