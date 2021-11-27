В Telegram можно будет копировать текст с картинок

Приложения
Сегодня в 16:47
1 мин.
В Telegram можно будет копировать текст с картинокНо только на устройствах Apple
В ближайших версиях Telegram появится функция распознавания текста на изображениях. Об этом сообщил PR-специалист мессенджера Георгий Лобушкин.
Приложение сможет распознавать текст с возможностью копирования. Пока новая функция будет доступна владельцам устройств на iOS и MacOS.
«Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», — подчеркнул Лобушкин в своём Telegram-канале.
Источник: Мойка78