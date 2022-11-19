В Telegram на аукционе продали пользовательское имя за рекордную сумму

Имя было куплено за 994 тысячи TON (цифровая валюта), в деньгах это $1,76 млн. Приобрёл юзернейм @news пользователь, на счету которого на момент покупки было 20,9 млн TON, или около $37,6 млн по текущему курсу. Этот пользователь также владеет именами @pasta, @pizza, @discount, @insurance и другими.

До этого самым дорогим на аукционе Fragment было имя @auto. Его купили за 900 тысяч TON — $1,6 млн.