В Telegram ответили на сообщения об опасной уязвимости в версии мессенджера для macOS

По словам представителей Telegram, уязвимость, которую нашёл инженер Google Дэн Рева — тайная активация микрофона и камеры на компьютерах Mac — не представляет опасности для рядового пользователя. Чтобы кто-то смог ей воспользоваться, на устройстве уже должен присутствовать вирус с доступом ко всей системе.

Также уточняется, что речь об уязвимости может идти только в отношении той версии Telegram для macOS, которая скачана из App Store, а не с официального ресурса компании.

«Эта ситуация больше связана с безопасностью разрешений Apple, чем с Telegram, и потенциально может повлиять на любое приложение macOS. Настоящая проблема заключается в том, что, по-видимому, возможно обойти ограничения «песочницы» Apple, созданные специально для предотвращения подобного злоупотребления со стороны сторонних приложений», — заявил представитель Telegram.