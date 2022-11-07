В Telegram появилась функция расшифровки видеосообщений в текст. Но за неё придётся заплатить

Ранее мессенджер уже добавил возможность расшифровывать таким же образом аудисообщения. Теперь же очередь дошла и до видео.

Для того, чтобы получить транскрипцию видеосообщения, достаточно нажать на кнопку «→A». Она располагается справа прямо под самим круглым роликом.

Не забыла компания и о пользователях, не оплачивающих Premium-подписку. Для них разработчики добавили возможность создавать топики внутри групп. Такая функция доступна в тех группах, которые насчитывают более 200 участников.

Напомним, что Telegram Premium позволяет отправлять друзья файлы весом до 4 ГБ, пользоваться анимированными эмодзи и ставить кастомные реакции на сообщения.