В Telegram появилась функция выбора качества ролика

Опубликовано 02 ноября 2024, 16:591 мин.
В Telegram появилась функция выбора качества роликаИ другие новшества
Разработчики Telegram выкатили очередное обновление с новыми функциями для сообщений и видео.
© Telegram
Так, приложение начнёт автоматически выбирать качество воспроизведения в зависимости от скорости интернета. При этом пользователи могут самостоятельно выбрать качество ролика — низкое, среднее или высокое.
Появилось время редактирования сообщений; если редактировали несколько раз — будет показано время последнего. Также появилась возможность прикреплять фото и видео к уже отправленным сообщениям.
Для разработчиков ботов и мини-приложений стало возможным получать часть дохода от официальной рекламы в Telegram.