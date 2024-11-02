В Telegram появилась функция выбора качества ролика

Так, приложение начнёт автоматически выбирать качество воспроизведения в зависимости от скорости интернета. При этом пользователи могут самостоятельно выбрать качество ролика — низкое, среднее или высокое.

Появилось время редактирования сообщений; если редактировали несколько раз — будет показано время последнего. Также появилась возможность прикреплять фото и видео к уже отправленным сообщениям.

Для разработчиков ботов и мини-приложений стало возможным получать часть дохода от официальной рекламы в Telegram.