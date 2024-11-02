Приложения
Опубликовано 02 ноября 2024, 16:59
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В Telegram появилась функция выбора качества ролика

И другие новшества
Разработчики Telegram выкатили очередное обновление с новыми функциями для сообщений и видео.
В Telegram появилась функция выбора качества ролика

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Так, приложение начнёт автоматически выбирать качество воспроизведения в зависимости от скорости интернета. При этом пользователи могут самостоятельно выбрать качество ролика — низкое, среднее или высокое.

Появилось время редактирования сообщений; если редактировали несколько раз — будет показано время последнего. Также появилась возможность прикреплять фото и видео к уже отправленным сообщениям.

Для разработчиков ботов и мини-приложений стало возможным получать часть дохода от официальной рекламы в Telegram.