В Telegram появилась мошенническая схема по покупке ников пользователей

В Telegram появилась мошенническая схема по покупке ников пользователейПредлагают «бешеные» деньги
По словам Сергея, мошенники предлагают пользователям Telegram продать свой никнейм за крупную сумму. Ему предложили 3300 TON, или порядка 754 тысяч рублей ($9570), причём за стандартный ник.
Злоумышленники используют поддельные приложения, маскирующиеся под официальный сервис Fragment.com — аукцион для покупки ников, виртуальных телефонных номеров и т.п. С потенциальной жертвой на связь выходит некто с подпиской Telegram Premium, с красивым фото профиля, диалог ведётся на английским языке. Мошенник выдаёт себя за заинтересованное лицо.
Фальшивый покупатель предлагает заключить смарт-контракт, но не в официальном Fragment, а в поддельном мини-приложении. А этот «смарт-контракт» на деле оказывается ловушкой.
По ссылке открывается практически неотличимая мошенническая копия мини-приложения. В случае с Сергеем код и домен приложения были с адресом sub33.testoffer.bet, не имеющим отношения к Telegram. Причём на кошельке злоумышленника было обнаружено более $3,7 млн, очевидно, для убеждения жертвы в подлинности всего происходящего и платёжеспособности «покупателя».
При заключении фальшивого смарт-контракта жертва открывает доступ мошенникам к своему криптокошельку.
«История с продажей ника показала мне: современные мошенники — это не обязательно неграмотные дилетанты. Это могут быть настоящие профессионалы своего дела. И единственная защита от них — знания, осторожность и здоровый скептицизм», — подытожил Сергей.