В Telegram появилась мошенническая схема по покупке ников пользователей

По словам Сергея, мошенники предлагают пользователям Telegram продать свой никнейм за крупную сумму. Ему предложили 3300 TON, или порядка 754 тысяч рублей ($9570), причём за стандартный ник.

Злоумышленники используют поддельные приложения, маскирующиеся под официальный сервис Fragment.com — аукцион для покупки ников, виртуальных телефонных номеров и т.п. С потенциальной жертвой на связь выходит некто с подпиской Telegram Premium, с красивым фото профиля, диалог ведётся на английским языке. Мошенник выдаёт себя за заинтересованное лицо.

Фальшивый покупатель предлагает заключить смарт-контракт, но не в официальном Fragment, а в поддельном мини-приложении. А этот «смарт-контракт» на деле оказывается ловушкой.

По ссылке открывается практически неотличимая мошенническая копия мини-приложения. В случае с Сергеем код и домен приложения были с адресом sub33.testoffer.bet, не имеющим отношения к Telegram. Причём на кошельке злоумышленника было обнаружено более $3,7 млн, очевидно, для убеждения жертвы в подлинности всего происходящего и платёжеспособности «покупателя».

При заключении фальшивого смарт-контракта жертва открывает доступ мошенникам к своему криптокошельку.

«История с продажей ника показала мне: современные мошенники — это не обязательно неграмотные дилетанты. Это могут быть настоящие профессионалы своего дела. И единственная защита от них — знания, осторожность и здоровый скептицизм», — подытожил Сергей.