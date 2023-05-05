В Telegram появилась реклама, которую можно отключить, только оформив подписку

Но сейчас пользователи мессенджера начали сталкиваться с рекламными постами. Реклама помечается плашкой «Спонсировано» или Sponsored, чтобы пользователям было понятно, что это не сообщение канала.

Когда речь впервые зашла о рекламе в Telegram, Дуров обещал, что такие посты не будут выходить за рамки тематики каналов, на которых публикуются. На практике это не так: например, на каналах СМИ могут появляться рекламные посты о красоте и бьюти и т.п.

Касательно некоторых деталей, для показа рекламы не собираются данные пользователей, поэтому все подписчики того или иного канала будут видеть один и тот же рекламный пост; владельцы каналов ничего не имеют от публикации рекламы и не могут влиять на её появление, а отключить такие посты можно, только оформив платную подписку.

К слову, все ссылки из рекламы — внутренние и не ведут на сайты, в другие мессенджеры или соцсети. Тематику каналов, на которых будут размещаться рекламные посты, выбирает рекламодатель. Минимальная стоимость публикации рекламы — €2.