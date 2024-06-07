В Telegram появилась собственная валюта

Новая система позволяет оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях Telegram. К таковыи, например, относится Notcoin. Они отличаются тем, что их не нужно устанавливать для использования.

Такие встроенные приложения быстро набирают популярность благодаря социальной природе Telegram, достигая десятков миллионов пользователей в считанные недели.

Telegram Stars позволяют мини-приложениям принимать платежи за цифровые услуги через встроенные покупки на Android и iOS.

Разработчики могут выводить свои Stars через Fragment, используя криптовалюту TON, или использовать Stars для дальнейшего продвижения своих приложений на Telegram на льготных условиях.

Telegram также субсидирует рекламу, купленную за Telegram Stars, что снижает общую комиссию при реинвестировании Stars в продвижение приложений до почти 0%.