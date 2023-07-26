В Telegram появилась возможность оставлять реакции от лица каналов

Для этого канал должен быть публичным. Оставлять реакции могут только владельцы каналов, также каналы может участвовать в опросах. Нельзя оставить реакцию на одно и то же сообщение от лица канала и личного аккаунта.

Чтобы оставить реакцию, нужно нажать кнопку, которая находится слева от строки ввода сообщения. Реагировать можно на посты как пользователей, так и других каналов.