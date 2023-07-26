В Telegram появилась возможность оставлять реакции от лица каналов

12:16, 26 июля 2023
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В Telegram появилась возможность оставлять реакции от лица каналовНо есть некоторые правила
Разработчики Telegram внесли в мессенджер ряд обновлений. Так, вместе с другими функциями в Telegram появилась возможность отставлять реакции от имени каналов в публичных группах.
Для этого канал должен быть публичным. Оставлять реакции могут только владельцы каналов, также каналы может участвовать в опросах. Нельзя оставить реакцию на одно и то же сообщение от лица канала и личного аккаунта.
Чтобы оставить реакцию, нужно нажать кнопку, которая находится слева от строки ввода сообщения. Реагировать можно на посты как пользователей, так и других каналов.
Источник:Код Дурова
Автор:Андрей КадуковТеги: