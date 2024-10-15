В Telegram появилась возможность проверки номера телефона через мессенджер

Стоимость генерации одного кода составит $0,01, тогда как верификация через SMS стоит $0,5. Проверка и подтверждение номера через Telegram в 50 раз дешевле.

Кроме того, по словам разработчиков, проверка через мессенджер ускорит процесс верификации, так как внутри Telegram сообщения доставляются мгновенно, а скорость доставки SMS может занять некоторое время по объективным причинам.

«Telegram Gateway — это самый дешёвый способ проверки телефонных номеров пользователей. Он позволяет любому сервису отправлять коды авторизации через Telegram вместо традиционных SMS–сообщений, предлагая мощный и удобный способ снижения затрат при одновременном повышении безопасности и скорости доставки ваших кодов более чем 950 миллионам активных пользователей Telegram в месяц», — сказано в описании функции.