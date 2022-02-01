В Telegram появились новые стикеры, реакции и функции

Отмечается, что анимации при отправке реакций стали меньше. Если пользователю нужна анимация крупнее, нужно удерживать выбранную эмодзи пальцем в меню реакций. К тому же в мессенджер добавили пять новых эмодзи, которыми можно пользоваться как интерактивными: для этого нужно отправить одну из них в отдельном сообщении и нажать на её анимированную версию. Также можно создать собственные наборы стикеров.

«Для создания новых наборов достаточно написать боту @stickers и следовать его инструкциям. Вы также можете установить новые стикеры, созданные другими пользователями», — сказано в блоге мессенджера.

Также в мессенджере стало возможным вернуться в предыдущий чат, если из него пользователь переходил по ссылкам. Для возврата в нужный чат, следует удерживать кнопку «Назад» (стрелочку). Появится список чатов, в которых пользователь недавно был, останется выбрать нужный.