В Telegram появились ссылки нового типа: имя пользователя будет написано латиницей перед адресом

По словам Дурова, к основным и привычным ссылкам типа t.me/username добавятся новые — username.t.me. Сделано это в преддверии создания на базе мессенджера платформы по продаже запоминающихся никнеймов через аукционы.

«В преддверии грядущих событий, сегодня мы добавляем поддержку ссылок типа username.t.me для каждого имени пользователя в Telegram, в дополнение к [уже существующим] t.me/username. Эти ссылки уже функционируют в любом браузере», — сообщил Павел Дуров.