В Telegram появились ссылки нового типа: имя пользователя будет написано латиницей перед адресом

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В Telegram появились ссылки нового типа: имя пользователя будет написано латиницей перед адресомОб этом сообщил Павел Дуров
Основатель и глава Telegram Павел Дуров рассказал у себя в Telegram-канале, что мессенджер начал поддерживать ссылки второго типа. Теперь имя пользователя, написанное латиницей, можно будет увидеть и перед адресом страницы, а не только после него.
По словам Дурова, к основным и привычным ссылкам типа t.me/username добавятся новые — username.t.me. Сделано это в преддверии создания на базе мессенджера платформы по продаже запоминающихся никнеймов через аукционы.
«В преддверии грядущих событий, сегодня мы добавляем поддержку ссылок типа username.t.me для каждого имени пользователя в Telegram, в дополнение к [уже существующим] t.me/username. Эти ссылки уже функционируют в любом браузере», — сообщил Павел Дуров.