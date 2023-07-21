В Telegram появились Stories — аналог «Статусов» в WhatsApp

С помощью Telegram Stories пользователи смогут делиться фотографиями и видео, которые исчезнут через определённое время.

Отличительной особенностью нововведения станет возможность выбора времени исчезновения истории: через 6, 12, 24 или 48 часов, в то время как в других приложениях она обычно пропадает через 24 часа.

Также Telegram предоставит возможность создавать списки с разными контактами для каждой истории, что позволит делиться личными моментами с различными группами друзей или коллегами.

Доступные Stories будут представлены в верхней части интерфейса, рядом со списком чатов.

Отметим, что на данный момент для публикации историй требуется подписка на Telegram Premium. Пользователи без неё могут лишь просматривать истории других пользователей, но не создавать свои собственные.