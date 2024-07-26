В Telegram появился каталог встроенных в мессенджер приложений

Опубликовано 26 июля 2024, 15:37
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В Telegram появился каталог встроенных в мессенджер приложенийНу наконец-то, хоть какой-то порядок!
Павел Дуров все чаще говорит о web3.0 и появлении программ внутри его мессенджера. И вот, в свежей бета-версии Telegram для Android появился каталог мини-приложений.
Теперь на экране глобального поиска доступна вкладка «Apps», где пользователи могут искать приложения по названию и видеть список ранее запущенных мини-приложений. Там же можно найти и набор популярных приложений.
Кроме того, изменился внешний вид профилей ботов, поддерживающих мини-приложения. Теперь там отображается количество уникальных пользователей за месяц (MAU) и кнопка для запуска мини-приложения.
Учитывая, как много в последнее время ходит слухов об активном внедрении подобного рода программ внутри Telegram, релиз каталога в стабильной версии приложения можно ждать с ближайшим обновлением.