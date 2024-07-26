В Telegram появился каталог встроенных в мессенджер приложений

Теперь на экране глобального поиска доступна вкладка «Apps», где пользователи могут искать приложения по названию и видеть список ранее запущенных мини-приложений. Там же можно найти и набор популярных приложений.

Кроме того, изменился внешний вид профилей ботов, поддерживающих мини-приложения. Теперь там отображается количество уникальных пользователей за месяц (MAU) и кнопка для запуска мини-приложения.

Учитывая, как много в последнее время ходит слухов об активном внедрении подобного рода программ внутри Telegram, релиз каталога в стабильной версии приложения можно ждать с ближайшим обновлением.