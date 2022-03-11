В Telegram появился менеджер загрузок и другие функции

Как отмечается, менеджер загрузок находится возле панели поиска. В мессенджере появилась соответствующая вкладка. В этом разделе хранятся скачанные файлы и объекты. Есть возможность приостановить загрузку, перезапустить её, а также изменить приоритет.

В меню с вложениями изменился дизайн. Теперь можно оперативно выбрать последние добавленные фото, файлы и локацию.

Также появилась возможность делиться своим профилем с помощью ссылки, полученной по номеру телефона, к примеру https://t.me/+71234567890. Уточняется, что ссылка будет работать при условии, если пользователь разрешил искать его аккаунт по номеру телефона.