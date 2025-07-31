В Telegram появился платный поиск одновременно по всем каналам

Этот функционал платный и в полной мере доступен только пользователям с подпиской Premium. Те, кто не оформил эту подписку, могут бесплатно выполнить два поисковых запроса. Для последующих запросов предусмотрена оплата в размере 10 звёзд.

Однако неизвестно, будет ли доступна функция поиска без ограничений после оплаты, или пользователи должны платить по 10 звёзд за каждый сеанс поиска .

Кроме того, с 27 июля в мессенджере стал функционировать официальный бот для верификации возраста с применением технологии распознавания лиц. Но эта функция не работает в России, только в Британии.