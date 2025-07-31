В Telegram появился платный поиск одновременно по всем каналам

Опубликовано 31 июля 2025, 14:411 мин.
В Telegram появился платный поиск одновременно по всем каналамБесплатно доступно два сеанса поиска
«Код Дурова» рассказал, что в Telegram внедрена новая функция — поиск публикаций во всех каналах.
Этот функционал платный и в полной мере доступен только пользователям с подпиской Premium. Те, кто не оформил эту подписку, могут бесплатно выполнить два поисковых запроса. Для последующих запросов предусмотрена оплата в размере 10 звёзд.
Однако неизвестно, будет ли доступна функция поиска без ограничений после оплаты, или пользователи должны платить по 10 звёзд за каждый сеанс поиска .
Кроме того, с 27 июля в мессенджере стал функционировать официальный бот для верификации возраста с применением технологии распознавания лиц. Но эта функция не работает в России, только в Британии.