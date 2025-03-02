В Telegram появится функция передачи изображения со смартфона на телевизор

В настоящее время эта функция доступна в бета-версии Telegram для Android и позволяет пользователям транслировать медиаконтент на устройства, поддерживающие протокол Google Cast, ранее известный как Chromecast. Новая функция позволяет транслировать видео и фотографии из чатов, а также медиафайлы из каналов прямо на большой экран.

Управление воспроизведением также может осуществляться непосредственно из приложения Telegram. Однако пока неизвестно, когда эта функция появится в стабильной версии мессенджера на Android или на iPhone. В настоящее время функция трансляции работает только из средства просмотра медиафайлов.