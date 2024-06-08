В Telegram появится магазин мини-приложений Mini Apps Store

Дуров в своём сообщении отметил, что все компании стремятся открывать подобные приложения, а также ИИ-боты, в основанном им и его командой мессенджере. По словам Дурова, так потому, что Telegram является единственной платформой, «которая дружелюбна ко всем разработчикам искусственного интеллекта и не навязывает пользователям своих конкурирующих чат-ботов». Даже Microsoft представила в Telegram свой AI-бот Copilot.

Разработчики, которые будут принимать к оплате «Звёзды» — внутреннюю валюту Telegram, — смогут продвигать свои боты через Mini Apps Store. Этот сервис будут показывать компаниям, к примеру, добавляющим ботов для обработки отзывов клиентов, для создания стикеров пользователями и т.д.

«Новая возможность оплачивать цифровые товары и услуги с помощью «Звёзд», где Telegram практически не берёт комиссию (менее 5%) и субсидирует рекламу, не только прибыльна для разработчиков, но и соответствует правилам Apple и Google. Вот почему мы будем рекомендовать ботов и мини-приложения, принимающие звёзды, в соответствующих частях приложений Telegram», — подчеркнул Павел Дуров.