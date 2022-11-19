В Telegram появится мощная система борьбы со спамом

О подготовке системы свидетельствует недавно опубликованный код бета-версии Telegram для компьютеров Apple под управлением операционной системы macOS. Антиспам-система будет обеспечивать фильтрацию спама в публичных группах и каналах.

При этом разработчики понимают, что система может давать ложные срабатывания. Для фиксации и исправления ошибки администратор канала или группы сможет о ней сообщить в разделе «Недавние действия».

Несмотря на важность борьбы со спамом, включение антиспам-системы опционально — по желанию администратора. Когда новую систему представят и как именно она будет работать, не уточняется.