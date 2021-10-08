В Telegram появится реклама

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В Telegram появится рекламаОна будет максимально комфортной для пользователей
В сети появились подробности о том, в каком виде в Telegram будет внедрена реклама. Об этом стало известно благодаря официальной платформе перевода мессенджера.
Называться всё это будет «спонсируемыми сообщениями». В них будет содержаться исключительно текст, без каких-либо фото- или видеоматериалов. В то же время сообщения будут ограничены длиной в 160 символов, сообщает Telegram-канал «Лобушкин».
Никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк, максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала.
Telegram-канал «Лобушкин»
Что интересно, команда сервиса также намерена запустить достаточно жёсткие правила модерации. Они, судя по всему, будут серьёзнее, чем на других площадках. Связано это с тем, что рекламный формат ориентирован в первую очередь на пользователей, чтобы их пребывание в Telegram было комфортным.