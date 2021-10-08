В Telegram появится реклама

Что интересно, команда сервиса также намерена запустить достаточно жёсткие правила модерации. Они, судя по всему, будут серьёзнее, чем на других площадках. Связано это с тем, что рекламный формат ориентирован в первую очередь на пользователей, чтобы их пребывание в Telegram было комфортным.