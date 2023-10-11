В Telegram появится розыгрыш Premium-подписки мессенджера

При анализе исходного кода мессенджера для macOS, было выявлено упоминание о розыгрыше Premium-подписок. Кроме того, пользователи смогут дарить друг другу их через специальную ссылку.

На данный момент детали работы новых функций не раскрыты, но уже сейчас можно предположить, что это станет отличным способом привлечения новых пользователей и стимулирования активности существующих.

В коде приложения обнаружены строки, которые намекают на будущие обновления, такие как: «Эта ссылка позволяет Вам активировать подписку Telegram Premium».

Стоит отметить, что специалистами также были найдены названия файлов, которые свидетельствуют о различных вариантах розыгрышей, включая «Случайный розыгрыш» и «Отдать бесплатно, выбрав самостоятельно».