В Telegram появится возможность проводить стримы

Так, в свежей бета-версии macOS-клиента Telegram 7.8 были обнаружены заметные расширения возможностей видеочатов. Именно они, судя по всему, станут ключевой особенностью будущего релиза, пишет Код Дурова.

Совсем скоро пользователи смогут не только транслировать изображение с веб-камеры или демонстрации экрана, но также и через OBS.