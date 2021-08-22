В Telegram появятся новые функции для пользователей Android

Как предполагается, может появиться функция удобного перехода между каналами, которые находятся в одной тематической папке. Для этого после прочтения всех сообщений в текущем канале будет появляться иконка со стрелкой, указывающей, в каком направлении нужно провести пальцем (свайпнуть). После этого сразу же откроется следующий канал без дополнительных переходов между ними. Когда сообщения во всех каналах папки прочитаны, появится окошко с предложением перейти в следующую папку.

Также отмечено, что в Телеграме на Android в будущем обновлении должна появиться отправка сообщения без имена автора. Как отмечает источник, ранее такая функция появилась в бета-версии Телеграм для macOS.