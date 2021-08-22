В Telegram появятся новые функции для пользователей Android

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Сегодня в 14:26
В Telegram появятся новые функции для пользователей AndroidБлагодаря которым мессенджер станет ещё удобнее
На сервисе разработки IT-продуктов GitHub появился код ближайшего обновления Telegram. Как отметили пользователи, прочитавшие код, возможно, в мессенджере появятся анимация цветов для баблов сообщений, запись потокового видео в голосовых чатах, в горизонтальном или вертикальном режиме на выбор, и некоторые другие новшества.
Как предполагается, может появиться функция удобного перехода между каналами, которые находятся в одной тематической папке. Для этого после прочтения всех сообщений в текущем канале будет появляться иконка со стрелкой, указывающей, в каком направлении нужно провести пальцем (свайпнуть). После этого сразу же откроется следующий канал без дополнительных переходов между ними. Когда сообщения во всех каналах папки прочитаны, появится окошко с предложением перейти в следующую папку.
Также отмечено, что в Телеграме на Android в будущем обновлении должна появиться отправка сообщения без имена автора. Как отмечает источник, ранее такая функция появилась в бета-версии Телеграм для macOS.