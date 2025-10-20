В Telegram появятся прямые эфиры — с платным закреплением сообщений

Как сообщает издание «Код Дурова», опция будет доступна в разделе «Истории», а зрители получат возможность оставлять и закреплять комментарии за внутреннюю валюту — Звёзды.

Стоимость закрепления напрямую повлияет на его длительность, размер текста и количество эмодзи. Например, комментарий длиной 80 символов можно закрепить на 2 минуты за 50 Звёзд, а более развернутое сообщение на 280 символов — на 30 минут за 5000 Звёзд.