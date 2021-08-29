В Telegram появятся рекламные сообщения

Согласно опубликованным данным, в грядущей версии Telegram 8.0 будет много изменений. В частности, в этой версии добавили ряд новых функций, начиная от жестов вверх, которые позволяют быстро переходит к следующему непрочитанному новостному каналу, заканчивая новым оформлением пересылки сообщения без имени отправителя. Но что более интересно, в мессенджере тестируют рекламные сообщения — их назвали Sponsored (Спонсированное).