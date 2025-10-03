В Telegram прокомментировали одобрение в США удалённого взлома мессенджера

Министерство юстиции планирует направить официальные запросы на серверы мессенджера для получения информации из аккаунта подозреваемого. Этот метод называется «техника удалённого поиска», используется для извлечения данных о переписке и учётных данных.

Хотя Telegram зарегистрирован в Дубае и функционирует за пределами юрисдикции США, американские власти смогли добиться выполнения судебного запроса. Причина заключается в том, что данные, оказавшиеся на устройствах или в местах, находящихся на территории Штатов, подпадают под федеральное законодательство.

Организация Court Watch отметила, что это первый случай применения подобной правовой стратегии за последние 20 лет в рамках мониторинга федеральных дел. В ответ на это заявление Telegram заявил, что получить доступ к мессенджеру извне невозможно.

Также компания подчеркнула свою приверженность борьбе с нелегальным контентом и соблюдению отраслевых стандартов. По сообщениям пресс-службы компании, Telegram всегда выполнял юридически обоснованные запросы из США, предоставляя требуемые IP-адреса и номера телефонов преступников.

«Получить доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможно даже самим инженерам Telegram из-за особенностей архитектуры системы. Серверы Telegram надёжно зашифрованы, и никаких жизнеспособных средств взлома этого шифрования так и не было найдено. Telegram не предоставляет доступ к данным на своих серверах», — сказано в сообщении пресс-службы Telegram.