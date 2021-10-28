В Telegram разместили больше рекламы, чем на радио и в прессе вместе взятых

По данным отчёта совместного исследования Ассоциации коммуникационных агентств России и рекламной биржи Telega.in, рекламный рынок в российских Telegram-каналах за прошедший период 2021 года — с января по сентябрь — составил 14,3 млрд рублей, а по итогам года доходы мессенджера от рекламы могут превысить 20 млрд рублей. Аналитики объясняют такую динамику быстрым ростом аудитории Telegram и естественным спросом на рекламу со стороны компаний, которые продвигают свои услуги и товары в этом мессенджере.

Отмечается, что по количеству заказов рекламы в период с января по сентябрь 2021 года лидерами являются каналы, не имеющие явной тематической направленности — 9,2% от общего количества заказов, каналы, посвящённые кино — 8,56%, юмору и мемам — 5,97%.