В Telegram теперь можно автоматически удалять сообщения в любых чатах

О нововведения в мессенджере сообщается в официальном блоге компании. Благодаря обновлению пользователи могут отрегулировать автоматическое удаление сообщений для всех участников чата спустя сутки или семь дней после отправки. Что касается групп и каналов, в них также можно автоматически удалять сообщения, но делать это могут только администраторы. Напомним, что ранее такой опцией можно было пользоваться лишь в секретных чатах.

Также обновление привнесло в мессенджер возможность состоять неограниченному количеству участников в группах. Пользователи теперь могут создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы и добавлять виджет мессенджера на главный экран смартфона.