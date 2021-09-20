В Telegram теперь можно смотреть, кто прочитал сообщение в групповом чате

Сообщается, что участники небольших групп теперь могут отслеживать, кто именно из ее участников прочитал отправленное сообщение. Отмечается, что в целях защиты конфиденциальности данная информация будет доступна лишь на протяжении недели после отправки сообщения. Представители мессенджера заверили, что не станут хранить данные о том, какие сообщения отслеживают пользователи.

Еще одной новой функцией стала возможность записывать звук и видео из трансляции. Делать это могут лишь администраторы, а участники чата будут осведомлены о записи — рядом с названием чата будет отображена красная точка.

Помимо прочего в Telegram теперь возможно установить тему в личном чате. На выбор предлагается 8 вариантов. Так, каждый пользователь может установить тему в диалоге, а отобразится она сразу у обоих участников чата и на всех устройствах. Также в мессенджере появились интерактивные эмодзи. Их эффект можно заменить при нажатии на эмодзи. Работает он лишь с ограниченным количеством эмодзи — 🎆, 🎉, 🎈,👍, 💩 , ❤️.