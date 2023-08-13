В TikTok есть 46 секретных эмодзи. Как их открыть

Оказывается, в приложении существует целых 46 секретных эмодзи, о которых многие даже и не подозревали.

Эти тайные изображения доступны как для пользователей iOS, так и Android. Чтобы их использовать, потребуются специальные коды. Emojipedia, блог о символах и эмодзи, поделился информацией о том, как получить доступ к этим скрытым символам.

В интерфейсе TikTok эти эмодзи не отображаются, и единственный способ их использовать — знать список кодов для вставки.

Процесс использования прост: скопируйте нужный код эмодзи и вставьте его в комментарий или подпись к видео в TikTok. После этого код превратится в уникальный эмодзи прямо на ваших глазах! Стиль отображения этих эмодзи одинаков для всех операционных систем и устройств.

Некоторые из секретных кодов для эмодзи: [smile], [happy], [angry], [cry] и т.д.