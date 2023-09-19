В TikTok начали выкладывать целые фильмы, разделённые на короткие ролики

В TikTok начали выкладывать целые фильмы, разделённые на короткие роликиПодобные видео набираются миллионы просмотров
TikTok, внезапно, стал новым пристанищем для пиратских копий фильмов.
Даже такие новинки как «Барби» теперь доступны на платформе в виде набора коротких клипов. Эти ролики можно просматривать последовательно, тем самым создавая ощущение полноценного кинопросмотра.
Хотя такие аккаунты и нарушают законы об авторских правах, они набирают сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров.
Интересно, что такие юзеры не зарабатывают на своей популярности, т.к. у них нет спонсорских публикаций или платной рекламы.
Отметим, что с одной стороны подобная практика является нарушением авторских прав, но с другой — она может привлечь новую аудиторию к оригинальным произведениям. По мнению экспертов, пиратские публикации могут даже стимулировать рост продаж оригинального контента.
Представители TikTok, к слову, уже заявили, что активно реагирует на жалобы правообладателей и удаляет нарушающий законы контент. Однако, как показывает практика, процесс этот далеко не быстрый и эффективный.