В TikTok начали выкладывать целые фильмы, разделённые на короткие ролики

Даже такие новинки как «Барби» теперь доступны на платформе в виде набора коротких клипов. Эти ролики можно просматривать последовательно, тем самым создавая ощущение полноценного кинопросмотра.

Хотя такие аккаунты и нарушают законы об авторских правах, они набирают сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров.

Интересно, что такие юзеры не зарабатывают на своей популярности, т.к. у них нет спонсорских публикаций или платной рекламы.

Отметим, что с одной стороны подобная практика является нарушением авторских прав, но с другой — она может привлечь новую аудиторию к оригинальным произведениям. По мнению экспертов, пиратские публикации могут даже стимулировать рост продаж оригинального контента.

Представители TikTok, к слову, уже заявили, что активно реагирует на жалобы правообладателей и удаляет нарушающий законы контент. Однако, как показывает практика, процесс этот далеко не быстрый и эффективный.