В TikTok появилась маркировка видео, сгенерированного ИИ

Авторы видео должны сообщать, если загружаемое видео создано с помощью ИИ-алгоритмов. Тогда под ником пользователя появится метка «AI». Если автор создал видео с помощью ИИ, но не указал это, контент может быть удалён.

Соцсеть также начнёт тестировать другие методы маркировки ИИ-контента. Также известно, что скоро на платформе начнётся тестирование автоматического определения и маркировки ИИ-видео.