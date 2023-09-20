В TikTok появилась маркировка видео, сгенерированного ИИ

13:54, 20 сентября 2023
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В TikTok появилась маркировка видео, сгенерированного ИИАвторы такого видео обязаны помечать свой контент
Соцсеть TikTok ввела обязательную маркировку видео, сгенерированного ИИ. Новые правила должны обеспечить прозрачность пользования платформой, чтобы люди понимали, какое видео смотрят.
Авторы видео должны сообщать, если загружаемое видео создано с помощью ИИ-алгоритмов. Тогда под ником пользователя появится метка «AI». Если автор создал видео с помощью ИИ, но не указал это, контент может быть удалён.
Соцсеть также начнёт тестировать другие методы маркировки ИИ-контента. Также известно, что скоро на платформе начнётся тестирование автоматического определения и маркировки ИИ-видео.
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги: