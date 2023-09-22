В TikTok появилась возможность искать видео через Google

09:01, 22 сентября 2023
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В TikTok появилась возможность искать видео через GoogleНо ответственности за результаты соцсеть не несёт
В соцсети TikTok появилась функция поиска роликов через поисковую систему Google. Об этом рассказал исследователь приложений Раду Онческу.
По его словам, на странице поиска в приложении соцсети появилась ссылка, по которой можно перейти непосредственно в Google для поиска видео по тому же запросу, по которому пользователь искал бы контент в TikTok.
При этом какой-либо официальной информации от поискового гиганта нет. Но представители китайского сервиса подтвердили тестирование этой функции для некоторых стран.
Также Онческу сообщил, что в интерфейсе TikTok при переходе в Google всплывает предупреждение о том, что «TikTok не поддерживает и не несёт ответственности за результаты поиска Google».
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги: