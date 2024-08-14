В TikTok появились групповые чаты для совместного просмотра видео и трансляций

Теперь пользователи смогут в реальном времени делиться, комментировать и реагировать на контент в группах до 32 человек.

Эта функция доступна для всех пользователей старше 16 лет, хотя для подростков действуют дополнительные меры безопасности.

Чтобы создать групповой чат, можно выбрать друзей через вкладку «Чат» в разделе сообщений или прямо из видео, нажав на кнопку «Поделиться». Важно отметить, что добавить в чат можно только тех, кто является вашим «другом» на платформе, то есть оба пользователя должны следить друг за другом.

Также TikTok добавил возможность отправки стикеров в личные и групповые чаты. Пользователи старше 18 лет могут загружать свои стикеры или использовать общие.