В TikTok появились образовательные курсы

В качестве авторов образовательного контента выступают сами пользователи, публикующие ролики под специальными хэштегами. Сам раздел поделен на четыре категории, в числе которых “КурсыЯзыка”, “КурсыИскусства”, “КурсыНауки”, а также “КурсыИнтерьера”. Нововведение было создано в связи с ростом популярности на образовательный контент в приложении.