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В TikTok появились образовательные курсы
Образовательный контент набирает популярность
В популярной социальной сети TikTok появился новый раздел, который поможет пользователям в саморазвитии. Так, в новой вкладке, под названием “TikTok Универ” будут публиковаться образовательные видеоролики.
В качестве авторов образовательного контента выступают сами пользователи, публикующие ролики под специальными хэштегами. Сам раздел поделен на четыре категории, в числе которых “КурсыЯзыка”, “КурсыИскусства”, “КурсыНауки”, а также “КурсыИнтерьера”. Нововведение было создано в связи с ростом популярности на образовательный контент в приложении.
”Инициатива “TIkTok Универ” призвана аккумулировать обучающий контент на площадке в рамках интересных аудитории категорий. Мы призываем всех пользователей, которые обладают полезными знаниями, поделиться ими в TikTok в формате коротких видеороликов”,- сообщили официальные представители социальной сети. Новый раздел можно найти во вкладке “Интересное”.