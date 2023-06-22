В TikTok появился онлайн-магазин для покупки товаров из вирусных роликов

В рамках него в TikTok начал функционировать полноценный онлайн-магазин Trendy Beat. На платформе предлагаются товары, которые впервые можно было увидеть в вирусных видеороликах, включая одежду и средства гигиены.

ByteDance также планирует создать отдел онлайн-торговли для конкуренции с другими крупными игроками.

Организацией онлайн-торговли будет руководить глава подразделения электронной коммерции ByteDance Боб Канг. Стоит отметить, что у компании уже есть опыт в онлайн-торговле через площадку TikTok Shop, где сторонние продавцы могут продавать свои товары.

Правда, TikTok Shop не смог получить популярность в странах Запада, в то время как в Азии площадка достаточно популярна.