Приложения
09:21, 22 июня 2023
1 мин.

В TikTok появился онлайн-магазин для покупки товаров из вирусных роликов

Дети будут в восторге

ByteDance, компания-владелец сервиса TikTok, запустила проект под названием Project S.

В рамках него в TikTok начал функционировать полноценный онлайн-магазин Trendy Beat. На платформе предлагаются товары, которые впервые можно было увидеть в вирусных видеороликах, включая одежду и средства гигиены.

ByteDance также планирует создать отдел онлайн-торговли для конкуренции с другими крупными игроками.

Организацией онлайн-торговли будет руководить глава подразделения электронной коммерции ByteDance Боб Канг. Стоит отметить, что у компании уже есть опыт в онлайн-торговле через площадку TikTok Shop, где сторонние продавцы могут продавать свои товары.

Правда, TikTok Shop не смог получить популярность в странах Запада, в то время как в Азии площадка достаточно популярна.

Источник:FT.com
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